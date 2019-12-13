Екатерину Климову застукали в компании экс-супруга

Четырехлетняя звездная наследница приняла участие в исторической теленовелле "Бедная Настя". Девочка выступила достойно и получила в награду медаль. Также Белле вручили памятный подарок и диплом.
Заботливые родители болели за малышку. После конкурса 33-летний Месхи опубликовал на своей странице в "Инстаграме" снимок с девочкой. На фото он целует победительницу в щеку и нежно обнимает за талию. "Любовь..." – написал Гела.
Климова совместных фотографий с дочкой и тем более с экс-супругом не выкладывала. Зато активно делилась записью концерта в "Сторис" в своем микроблоге.
Отметим, что причина развода бывших возлюбленных до сих пор остается загадкой. Сами они эту тему не комментируют. Некоторые предполагают, что дело в большой разнице в возрасте между актерами, ведь Екатерина на восемь лет старше Гелы.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
О жертвах
Мой первый мужчина
Привет уродики! Соскучились?)))
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Тема ПРО ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ,ИЛИ КАК КИНУЛИ ИХ В 90,и сейчас продолжают.