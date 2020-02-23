"Прощайте": Дмитрий Шепелев болезненно отреагировал на нападки отца Жанны Фриске

Журналисты попытались выяснить, о какой именн осумме идет речь с иске отца Жанны Фриске к Дмирию Шепелеву. По неподтвержденной информации, мужчина намерен взыскать с телеведущего порядка семи миллионов рублей.
Однако точно узнать эти данные не удалось, поскольку шоумен болезненно отреагировал на вопросы о претензиях Владимира Фриске. При этом Дмитрий Шепелев и не опроверг факт того, что отец певицы обратился в суд. Шоумен отметил, что обсуждать эту тему с представителями СМИ не хочет.
"Ой, нет, все, прощайте!", – приводит слова звезды сайт "Комсомольская правда". Таким образом, Дмитрий Шепелев решил хранить молчание. Отметим, что речь идет о деньгах, которые якобы являются старым следом в благотворительном скандале, связанном с именем умершей от рака Жанны Фриске.
Как писали "Дни.ру", ранее Дмитрий Шепелев рассказывал в эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", что средства сняли со счетов родители знаменитости. В итоге долг по суду разделили на две части – одну обязали выплатить отцу и матери певицы, вторую – ее сыну от шоумена Платону.
Дмитрий Шепелев заявил, что спас наследника и родителей Жанны Фриске, выкупив у последних часть загородного дома звезды и полностью расплатившись с Русфондом, который после кончины певицы потребовал с ее семьи возвращения неиспользованных на лечение денег.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
Форум - помойка
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Секс символы сегодня