Заставили отрабатывать: Шепелева вернули на Первый канал

Место ведущего популярного шоу "На самом деле" вакантно. Не так давно звезда программы, Дмитрий Шепелев, объявил об уходе. Шоумен написал заявление на увольнение. Он покидает Первый канал по собственному желанию.
С тех пор телевизионщики ищут новое лицо скандальной программы. По некоторым данным, кандидата пока два: 36-летний актер Тимур Еремеев и 38-летний журналист Александр Смол.
Чтобы утвердить нового ведущего, сняли полноценные выпуски с участием соискателей. В эфир эти эпизоды шоу не выйдут, их будет отсматривать руководство канала.
Участвующие в записи шоу зрители, отмечали, что Еремеев вел себя немного скованно. Между тем, по мнению массовки, выглядел отлично и все время лучезарно улыбался. Александра Смола народ не сразу узнал. Присутствующие в зале долго пытались понять, кто именно стоит перед ними.
Пока руководство "главной кнопки страны" решает судьбу новой телезвезды, работать придется Дмитрию Шепелеву. Шоумена вернули в эфир до конца февраля. Видимо, знаменитость заставили отрабатывать положенные по Трудовому кодексу две недели.
Зрители в студии бурными овациями встретили Дмитрия. От неожиданности шоумен смущенно улыбнулся."Значит, мне надо было уйти, чтобы узнать, как меня любят! Пойдемте со мной! Если серьезно, то я еще неделю и все!" – цитирует Дмитрия Шепелева "Комсомольская правда".
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