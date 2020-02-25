Сын довел Лазарева до слез

Мальчик выучил стихотворение и зачитал на камеру. "Спасибо, милый папочка, что ты достался мне! Люблю улыбку ясную, она как свет в окне. Хочу, чтобы ты счастлив был, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший из отцов", – сказал Никита Лазарев.
Трогательное видео Сергей опубликовал в личном "Инстаграм". Артист отметил, что дети – это его счастье. Он обожает наследников. "Просто до слез", – добавил Лазарев.
Отметим, что артист ограничил возможность комментирования своих постов. Поделиться восхищением поклонники вокалиста не смогли.
Напомним, Сергей Лазарев воспитывает двоих детей: пятилетнего Никиту и годовалую Анну. Малышей артисту родила суррогатная мать. Никита и Анна брат и сестра по обоим родителям.
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