Бабушка Урганта попала в больницу

Бабушка ведущего шоу "Вечерний Ургант" попала в больницу. Медики сделали актрисе плановую операцию, сообщает 78.ru. Подробности самочувствия 90-летней Нины Ургант не раскрываются.
СМИ связали госпитализацию артистки с подписанием открытого письма против художественного руководителя Александринского театра Бориса Эйфмана. Якобы здоровье Нины Ургант сильно пошатнулось после конфликта с балетмейстером.
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