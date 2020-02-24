Сходил на собеседование: куда устраивается безработный Шепелев

Поговаривают, что Дмитрий Шепелев встречался с Николаем Картозия, генеральным директором телеканала "Пятница". Беседа была тайной, договорились ли переговорщики о чем-нибудь – неизвестно.
По словам коллег из Останкино, Шепелев давно мечтал вести менее скандальное, развлекательное шоу. Программа "На самом деле" на его вкус была слишком "желтой".
Между тем есть информация, что Дмитрий ушел с Первого канала по материальным соображениям. Есть версия, что незадолго до увольнения Шепелев попросил у руководства прибавку. Дескать, пять миллионов рублей в месяц звезде перестало хватать. Получив отказ, шоумен написал заявление об уходе. По другой версии, телеведущий разозлился из-за несоблюдения графика съемок и пригрозил уходом. Руководство не стало уговаривать Шепелева остаться. Медиаменеджеры не ценили Дмитрия, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что Дмитрий Шепелев останется на Первом канале до конца февраля. Пока телевизионщики ищут новое лицо программы "На самом деле" шоумен вынужден работать. Скоро в эфир выйдет выпуск шоу с участием Даны Борисовой. Теледива обвиняет экс-коллегу Елену Хангу в колдовстве.
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