Счет на миллионы: алчный Шепелев торгуется за право остаться на Первом канале

По данным источника в съемочной группе программы "На самом деле", Дмитрий Шепелев запросил большую зарплату, чем получал за шоу ранее. Он поставил Первому каналу условия, при которых останется ведущим рейтинговой передачи.
"По слухам, он получал пять миллион рублей в месяц", – цитирует инсайдера сайт "Комсомольская правда". Однако этих денег популярному телеведущему якобы стало мало.
При этом источник подчеркнул, что это не официальна информация, но такие разговоры в кулуарах Останкино были. Остается только гадать: не поступит ли Дмитрию Шепелеву более выгодное предложение с другого телеканала.
Напомним, ранее поступила информация, что телеведущий отработает на Первом канале положенные по Трудовому кодексу две недели и покинет шоу. Как писали "Дни.ру", после известия о возможном уходе Дмитрия Шепелева из программы "На самом деле" телевизионщики ищут новое лицо передачи. Пока есть два кандидата: актер Тимур Еремеев и журналист Александр Смол.
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