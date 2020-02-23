Счет на миллионы: алчный Шепелев торгуется за право остаться на Первом канале

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка
Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта
"Ничего не понимает в танцах и эстраде": продюсер плюнул в лицо Вере Брежневой
партнеры
Воскресенье
23 февраля
Лента новостей
08:03
Как правильно гулять на Масленицу и что нельзя делать в Сырную седмицу
02:04
Яковлева обнималась с молодой звездой сериала "Фитнес" в центре Москвы
17:54
Владимира Зеленского обвинили в геноциде украинцев
16:57
"Клетки были не Аллы": у Пугачевой и ее дочери не обнаружили сходства
16:27
"Бабья зависть": взбунтовавшуюся Кожевникову жестко приложили
15:45
"Меньше, чем у Бори Моисеева": Гоген Солнцев сделал признание
15:27
Решетова обнародовала правду о сыне от Тимати
14:55
"Перестала узнавать всех": Садальский о смертельной болезни любимой женщины
14:04
Отец Фриске вновь схлестнулся с Шепелевым
13:34
Вломились в шесть утра: Губерниев раскрыл подробности обысков у российских биатлонистов
13:14
Появились данные о возвращении Степаненко к Петросяну
12:39
Съехавшая от Волочковой 14-летняя дочь начала зарабатывать
12:09
"Хочется спрятаться": Пелагея высказалась о своем состоянии после развода
11:31
Билеты больше не покупают: Разин раскрыл шокирующую правду о Баскове
11:10
"В ней мертво все": Успенская взвыла после подлости бездушной Собчак
10:52
Позор: взбесившихся из-за коронавируса украинцев пристыдили
10:08
"Нет ни гениальности, ни смелости": замахнувшейся на политику Валерии крепко вмазали
08:21
Прохор Весновей: что нельзя делать мужчинам 23 февраля
06:29
Мясопустная неделя: в чем смысл праздника
04:23
"Минимум миллион долларов в год": на что Киркоров тратит бешеные суммы
02:19
"Седая вся": изменившаяся Бородина напугала россиян
00:14
"Бесовщина": богохульника Киркорова затравили за клип с монашками
21:57
"К счастью, это было давно": Елизавета II раскрыла секрет из детства
21:34
"Такое разочарование": люди взбесились из-за поездов через Крымский мост
21:32
Особняк за 7 миллионов: стало известно о планах Принца Гарри и Меган Маркл после побега
21:22
В Китае произошло мощное землетрясение
20:56
Откровенный вид 55-летней Беллуччи свел народ с ума
20:48
В Москве пытавшийся скрыться от полиции горе-вор рухнул с 6 этажа
20:23
В Петербурге двое мужчин устроили драку в кафе
19:55
"Это постановка": эпидемию коронавируса поставили под сомнение
19:52
В центре Петербурга водитель иномарки сбил пенсионерку на парковке
19:36
Позорник Порошенко сел в лужу из-за коронавируса
19:15
Рита Дакота решила ограничить двухлетнюю дочь в еде
18:55
Посадка горящего самолета с пассажирами попала на видео
18:42
Перенесший инсульт Дибров дал клятву Малышевой
18:37
"Пятница": развалившаяся на диване Литвинова поразила народ
18:32
В Башкирии школьников накормили сырками с плесенью
18:06
Замотанная в цепи Ани Лорак показала точеную фигуру
18:05
Объявлено об опасности блинов в масленичную неделю
17:59
В Москве из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали ТЦ
17:58
Только пятки сверкали: дочь Петроcяна как от чумы бежала от Брухуновой
17:47
Совет на выходные
17:29
Знаменитый певец покинул Россию и сменил пол
17:14
Макгрегор обратился к Нурмагомедову перед важным боем
17:01
Недавно восстановившийся после травмы Тарасов сломал ногу
16:55
Ходили, заражали москвичей? Стало известно о сбежавших от медиков китайцах
16:55
58-летняя Андреева вынуждена голодать
16:45
Названа сенсационная причина ухода Шепелева с Первого канала
16:36
Тарасова и Нинидзе появятся в "Золотом кольце"
16:27
Новый сериал с Риз Уизерспун возбудил народ
16:17
"Дни.ру" дарят фитнес-браслет INOI Band
16:05
NIVEA подводит итоги Шестой социальной кампании "Голосуй за свой каток!"
16:03
Киркоров решился раскрыть самую охраняемую тайну
16:02
Петренко рассекретил трех дочерей от красавицы-жены
15:54
Мужа стошнило от перекроенной интимной зоны звезды "Дома-2"
15:49
Вместо блинов: рецепт воздушных панкейков
15:37
Пять похожих на "Твин Пикс" сериалов
15:30
В Москву с наступлением тепла прилетели "Стрижи"
15:26
Плющенко прокомментировал информацию о любовнице
15:25
Метеорит? В Карелии с неба упал огромный горящий шар
15:22
Вот так растяжка!: Загитова заткнула Волочкову за пояс
15:19
"Лишь бы на здоровье не отразилось": изможденный муж Боярской шокировал фанатов
15:07
Есть пострадавшие: в Крыму на трассе произошла серьезная авария
15:04
"Она сошла с ума": Тальков плюнул в вероломную Азизу
14:55
Ударит по всем: названа дата начала нового мирового кризиса
14:53
"Бедро мне в глаз!": народ ахнул от вида оголенной Савичевой (видео)
14:43
"Не любовь, а просто хайп": Бузову уличили в фиктивном романе
14:40
"Для нее пример не я": Алсу о судьбе победившей на "Голосе" дочери Микеллы
14:25
Озверевший сын Яковлевой решился на крайние меры из-за нападок
14:22
Знаменитый актер из "Особенностей русской бани" умер в Москве
14:06
Пять олимпиадных задач по математике
14:02
Лукашенко ударил в спину ничего не подозревающего Зеленского
14:02
"Бледная поганка" Казаченко ответила отказавшемуся с ней жить Джигарханяну
14:01
"Это мерзкое": звезда "Кухни" Ксенофонтова присмотрелась к отражению в зеркале
14:00
Российских дачников хотят штрафовать за борщевик на участках
13:57
Фриске готовится сбежать из страны после травли из-за сестры
13:56
"Пошло и вульгарно": расфуфыренную Валерию закидали камнями
13:34
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
13:34
Слишком тепло: российские медведи преждевременно вышли из спячки
13:27
Звезде сериала "Великолепный век" устроили травлю после потери близкого
13:23
"Аж страшно!": Собчак в нацистской форме вызвала недоумение
13:23
"Пересыхает во рту": Гришковец откровенно про общение с бандитами из 90-х
13:16
Гороскоп на неделю
13:13
"Проблемы с позвонками?": Мороз показала Устинову с зафиксированной шеей
12:50
"Кобель": Иосиф Пригожин кричит из-за мужика бывшей жены
12:47
Сколько стоит заграничное обучение детей Орбакайте и Брежневой
12:47
Умерла мать Любови Полищук
12:30
Путин о сериале "Слуга народа"
12:29
"Было приятно проводить с тобой время": звезда "Кухни" Лавыгин бросил девушку ради бывшей сожительницы
12:18
Странный вор похитил из российских магазинов целый склад сладостей
12:14
Барановская сделала заявление о романе с Гордоном
12:00
Картину российского школьника отправили в космос
11:55
Тина Канделаки обнажила изуродованную шею
11:51
"Отправил в нокаут": звезду сериалов "Фитнес" и "Интерны" жестоко наказали
11:37
Под Краснодаром КамАЗ на полном ходу влетел в аптеку
11:29
Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст
11:16
Наркоторговцем из Архангельска оказался подросток
11:06
"Обиделась": дочь Кудрявцевой сбежала после нападения
11:04
"Я часто меняю кровати": серб Бикович из фильма "Холоп" о покупке дома в России и постоянном недосыпе
11:03
В Греции двух россиян посадили на 400 лет за перевозку мигрантов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Бледная поганка" Казаченко ответила отказавшемуся с ней жить Джигарханяну
Отец Фриске вновь схлестнулся с Шепелевым
"В ней мертво все": Успенская взвыла после подлости бездушной Собчак
Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст
Перенесший инсульт Дибров дал клятву Малышевой
"Бабья зависть": взбунтовавшуюся Кожевникову жестко приложили
Шоу-бизнес

Счет на миллионы: алчный Шепелев торгуется за право остаться на Первом канале

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Дмитрий Шепелев может остаться постоянным ведущим шоу "На самом деле". Стали известны условия, при которых сбудется такой сценарий.
прочитано 795 раз

По данным источника в съемочной группе программы "На самом деле", Дмитрий Шепелев запросил большую зарплату, чем получал за шоу ранее. Он поставил Первому каналу условия, при которых останется ведущим рейтинговой передачи.

ПО ТЕМЕ

Заставили отрабатывать: Шепелева вернули на Первый канал

 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"По слухам, он получал пять миллион рублей в месяц", – цитирует инсайдера сайт "Комсомольская правда". Однако этих денег популярному телеведущему якобы стало мало. 

При этом источник подчеркнул, что это не официальна информация, но такие разговоры в кулуарах Останкино были. Остается только гадать: не поступит ли Дмитрию Шепелеву более выгодное предложение с другого телеканала.

Напомним, ранее поступила информация, что телеведущий отработает на Первом канале положенные по Трудовому кодексу две недели и покинет шоу. Как писали "Дни.ру", после известия о возможном уходе Дмитрия Шепелева из программы "На самом деле" телевизионщики ищут новое лицо передачи. Пока есть два кандидата: актер Тимур Еремеев и журналист Александр Смол. 

Автор: 23 февраля 2020, 10:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
Всё правильно,такой отстой <цензура> надо вести только за большие деньги.
ДМИТРИЙ УДАЧИ ВАМ.
Гость
Ответить
Молодец, Дмитрий, что знает себе цену ! Уж, если ведешь такую программу, которая самому не по душе, так хоть деньгами нужно компенсировать моральные неудобства.
1

Популярные темы форума

Политика

Владимира Зеленского обвинили в геноциде украинцев
Позорник Порошенко сел в лужу из-за коронавируса
"Испугались": инцидент с Путиным попал на видео
Раскрыта причина нового обострения в Донбассе

Шоу-бизнес

"Клетки были не Аллы": у Пугачевой и ее дочери не обнаружили сходства
"Бабья зависть": взбунтовавшуюся Кожевникову жестко приложили
Нужна пластическая операция: перенесшему инсульт Диброву дали совет
"Меньше, чем у Бори Моисеева": Гоген Солнцев сделал признание

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
Шоу-бизнес

"Нет ни гениальности, ни смелости": замахнувшейся на политику Валерии крепко вмазали

Певица не сможет объединить вокруг себя людей
Спорт

Вломились в шесть утра: Губерниев раскрыл подробности обысков у российских биатлонистов

Комментатор взял интервью у участников скандала
Шоу-бизнес

Съехавшая от Волочковой 14-летняя дочь начала зарабатывать

"Это серьезная вещь", – говорит наследница знаменитости
Шоу-бизнес

"Перестала узнавать всех": Садальский о смертельной болезни любимой женщины

Актер поделился деталями

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на сегодня, 21 февраля
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вломились в шесть утра: Губерниев раскрыл подробности обысков у российских биатлонистов
Недавно восстановившийся после травмы Тарасов сломал ногу
"Это интервью про меня!": Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной
"Тутберидзе проломит ей голову": тренер ужаснул причиной ухода Медведевой

Регионы

Что с ним сделали? Россияне возмущены странным видом Крымского моста
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+