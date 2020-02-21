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Названа сенсационная причина ухода Шепелева с Первого канала

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ходят разные слухи, почему Дмитрий Шепелев перестал работать на "первой кнопке". Заинтересованная общественность уверена, что в этом деле не все так гладко, как шоумен хочет представить.
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Слухи о том, что Дмитрий Шепелев может уйти с Первого канала, ходили уже давно. Но лишь сейчас телеведущий их подтвердил. Причем он подчеркнул, что "драмы нет", намекая на то, что со своим работодателем расстался полюбовно. Однако пользователи Сети в это почему-то не верят.Возможно, потому, что уже давно муссировалась информация о недовольстве генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом поведения Дмитрия Шепелева, который якобы имеет сложный характер.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Да и сам шоумен как-то жаловался, что не хочет до потери пульса оглашать результаты ДНК-тестов (по всей видимости, намекая на шоу "На самом деле", ведущим которого он был не один год). Актер Стас Садальский решил выяснить правду у звезды телепроекта "Битва экстрасенсов" Джулии Ванг, с которой коротко знаком. Та заявила, что там "целый коктейль" различных причин.

"Там у Шепелева все в кучу... деньги, репутация эфира, график, замешана женщина и ее отношение, его не взяли в Огонек, Самый большой начальник перестал перестал его любить... вообщем ТВКоктейль и ретроградный Меркурий.... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – передал слова Джулии Ванг актер у себя в инстаграм-аккаунте.

Есть и даже прямо сенсационная версия. Якобы последней каплей для решения Дмитрия Шепелева написать заявление об уходе стал приход на канал Ксении Собчак. Будто бы ей сразу пообещали такую большую зарплату, что она в несколько раз превышала получку шоумена, передает Starhit.

Чем теперь будет заниматься Дмитрий Шепелев, точно неизвестно. У него есть шоу на "Ютуб" под названием "Папки". В нем популярный телеведущий общается с мужской половиной отечественного шоу-бизнеса, у которых есть дети. и обсуждает с ними воспитание подрастающего поколения.

Автор: 21 февраля 2020, 16:45
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