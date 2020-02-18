Рыжий из "Иванушек" публично опростоволосился

Ранее Григорьев-Апполонов в своем инстаграм-аккаунте рекламировал бренд по произовдству тонометров. На снимке он использует прибор с довольной улыбкой, а также показывает жест "Виктория".
Но популярной фотография стала только сейчас, когда комик Денис Чужой выложил в "Твиттере" скриншот публикации артиста. Пользователи Сети стали шутить насчет возраста певца, переделывая строчки из песен группы "Иванушки International".
"Тополиный пух, инфаркт, инсульт!"; "Баба Маша, баба Даша, просто все мы стали старше"; "Тополиный пух, жара, июль. Давление поднимается", – комментирует народ.
"Просто годы детские прошли", – подписал сам комик.
Пользователи также прошлись и по внешности артиста. Некоторые отметили, что певец не выглядит на свои 49 лет.
Ранее Григорьев-Апполонов стал объектом скандала. Экс-помощница Андрея Леся Сазыкина заявила в шоу "Пусть говорят", что певец является отцом ее шестилетнего сына. Девушка намерена доказать родство через суд. Артист пошел на крайние меры. Он решил сделать ДНК-тест, но нисколько не сомневается в том, что сын девушки не от него. По мнению Андрея, Леся – просто фанатка и придумала эту историю с целью пиара.
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