Надышавшаяся газом американская певица рухнула к ногам пожарного

Неприятный эпизод произошел во время съемок музыкальной программы. Кэти Перри в составе жюри выбирала участников для шоу.
Во время перерыва знаменитость ощутила запах газа. Кэти сообщила, что ей тяжело дышать. Певице вторили коллеги, Люк Брайан и Лайонел Ричи, они тоже чувствовали себя нехорошо.
Организаторы проекта вызвали пожарных и медиков. Всех, кто находился в помещении, вывели на улицу.
Спустя время Перри пожаловалась на головню боль. После этого Кэти рухнула к ногам стоявшего рядом пожарного. Она потеряла сознание, сообщает CNN.Вокалистке оказали первую помощь. Знаменитость пришла в себя. Кэти Перри отказалась комментировать произошедшее.
Падение знаменитости попало в объектив камеры. Видео, на котором Перри теряет сознание, уже посмотрели тысячи американцев. Многие поклонники отмечают, что вокалистка упала слишком театрально.
"Это падение было чертовски фальшивым! Я уверен, что у нее разболелась голова, но она не упала в обморок от дыма", "Фальшивка. Смотрите, как она защищает свою голову от удара о землю", – пишут интернет-обыватели.
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