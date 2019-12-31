Звезда Голливуда скоро станет отцом

Знаменитый голливудский актер Орландо Блум сообщил радостную весть. Скоро он станет отцом.

В своем недавнем разговоре с представителями прессы артист признался, что уже не может дождаться, когда наконец его возлюбленная, певица Кэти Перри, родит ему долгожданного наследника. Звезда "Пиратов Карибского моря" уверен, что в свои 42 года вполне готов снова вжиться в роль отца. Напомним, что у актера уже есть восьмилетний сын от первого брака с Мирандой Керр.

По мнению Блума, из Перри получится замечательная мама. Звезда зарубежного кинематографа отметила, что она прекрасно управляется с детьми.

"Я очень люблю детей, а Кэти умеет ладить с ними просто замечательно. Она сама в душе еще немного ребенок, наверное поэтому она так легко находит в ними контакт. Я это наблюдал уже не раз на каникулах, когда к нам присоединялись ее родные. Так что, я понял, что для нас завести своих чад – просто замечательная идея. И сейчас мы нацелены на это!" – высказалась знаменитость.

Оба артиста хотят воплотить свои планы в жизнь в самое ближайшее время. Певица Кэти Перри неоднократно заявляла, что вполне готова к роли матери. Она даже отложила свадьбу с возлюбленным до тех пор, пока ребенок не появится на свет. Знаменитости считают, что сначала стоит озаботиться пополнением в семье, а уже потом узаконить отношения.