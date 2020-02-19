Купавшийся в роскоши Шепелев лишился миллионов после побега с Первого канала

Шепелев ранее решил покинуть первую "кнопку" страны. Уход не связан со скандалами или упреками, отмечал телеведущий. Решение принято обоюдно.
В последнее время Дмитрий вел передачу "На самом деле", где истории главных героев проверялись на детекторе лжи. За съемки программы Шепелев получал три миллиона рублей в месяц. Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на свои источники информации, телеведущему стал не по душе скандальный формат проекта. Также пошел слух о том, что Дмитрий собрался на телеканал "Россия 1", но инсайдеры издания опровергают эту информацию.
Журналисты решили произвести подсчеты и узнать, сколько теперь будет зарабатывать телезвезда. Известно, что Шепелев не стал отказываться от проведения каких-либо корпоративов. Гонорар ведущего за это достигает одного миллиона рублей. Также у Дмитрия есть собственный канал на YouTube – "Папки", где можно заметить рекламные интеграции. Стоимость публикации у звезд такого уровня колеблется от 300 тысяч до одного миллиона рублей.
Пока это все известные способы заработка телеведущего. По крайней мере, Дмитрий не останется "без копейки в кармане" до того, пока найдет себе новое место работы.
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