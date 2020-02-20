"Я женат на жене Гуфа": второй брак Анохиной трещит по швам

Рэп-исполнительница Айза Анохина, которая прославилась после скандального развода с Гуфом, рассказала о проблемах в семье, и от чего устал ее нынешний муж.

Айза стала гостьей шоу "Алена, блин!" на ютуб-канале портала Super. Брюнетка рассказала, что ей пришлось пережить после расставания с Гуфом, а также о несбывшихся планах с супругом Дмитрием.

Оказалось, что именно рэпер Гуф повлиял на семейную жизнь Анохиных. Скандальный исполнитель часто устраивал публичные скандалы, а также обвинял Дмитрия в том, что он виноват в его разрыве с Айзой. Кроме того, Анохин не мог мириться с образом жизни супруги, которая много работает и сидит в социальных сетях. Он предпочитал, чтобы Айза была дома с детьми и заботилась о семье. "Я женат на жене Гуфа", – однажды сказал Айзе ее муж.

Анохина отмечает, что понимает мужа, но мириться со сложностями в семье больше не может. Супруги решили подать на развод, однако не ясно, когда брак Айзы и Дмитрия будет официально расторгнут.

Поклонники блогера спрашивают, планирует ли она вернуться к бывшему возлюбленному – Гуфу. Но на эту тему Айза разговаривать не любит. Также она не понимает, почему именно она должна помочь рэперу справиться с наркотической зависимостью.

"Если он сам не захочет сейчас, его не спасти", – считает Анохина.

Напомним, в начале 2020 года она отправила старшего сына Сэма, которого родила от Гуфа, отдыхать в Таиланд вместе с его отцом. Но мальчика пришлось экстренно забирать домой, когда рэпер начал вести в "Инстаграм" сомнительные прямые эфиры и просить друзей привезти ему наркотики.