Телеведущая Айза Анохина заговорила о воссоединении с Гуфом. Звезда подняла эту тему, размышляя об отношениях с мужчинами.

Знаменитость переживает кризис в отношениях с супругом, бизнесменом Дмитрием Анохиным. 34-летняя телеведущая заявила, что больше не хочет ни замужества, ни любви. Теперь она намерена жить только ради счастья своих детей.

"Последние дни у меня жуткий ком в горле и это ощущение, будто я живу в клетке своих же решений и ошибок. Единственное, что останавливает меня от мысли, что вся моя жизнь и есть череда сплошных ошибок, – мои дети", – цитирует знаменитость Пятый канал.

На откровение Анохину подтолкнула странная выходка экс-супруга, рэпера Гуфа. Он провел прямой эфир, где заявил, что виновником рухнувших отношений с Айзой стал российский дзюдоист и политик Дмитрий Носов. Музыкант также нелестно отозвался о бывшей жене и своем девятилетнем сыне Сэме.

Артистка отреагировала оперативно. Айза подчеркнула, что с рэпером происходит что-то странное, но она все равно не собирается возвращаться к нему.

"Вернуться к кому? Для чего? Чтобы "Инстаграм" возрадовался? Вы понимаете, что за картинкой, которую видите, есть жизнь?! И это жизнь вне "Инстаграм" очень плачевная! Я люблю отца Сэма и благодарна за опыт, за сына, за вас! Но я не люблю его как мужчину! И уж точно спасать его, так как вы хотите, я не буду, потому что не хочу! Мы развелись семь лет назад! Пять лет я в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так всероссийская бывшая!" – высказалась Анохина.