Пострадают дети: истеричную Анохину просят остановиться

Блогер Айза Анохина прославилась своими скандальными выходками. Если звезда не прекратит публиковать провокационные посты в социальных сетях, то могут пострадать ее малолетние дети, считает эксперт.

Как утверждает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, одним из участников "треугольника" будет кто-то из ее бывших возлюбленных, и, вероятнее всего, это рэпер Гуф. Подобные любовные приключения будут продолжаться у звезды интернета не один год, и претенденты на ее сердце будут постоянно меняться между собой, доводя Анохину до нервных срывов. Астрологическая карта блогера ярко показывает ее неустойчивую психику и склонность к депрессиям.

Эмоциональная знаменитость никогда не стеснялась в проявлении своих чувств в социальных сетях, и главное, чтобы она не начала снимать провокационный контент со своими паническими атаками, ведь "Инстаграм" постоянно вводит новые правила для пользователей, и Айза Анохина рискует остаться без собственного заработка, имея двоих детей. "Больше всего во всей этой истории будут страдать ни в чем не повинные дети молодой мамы", – добавил Ермолаев.