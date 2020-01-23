Пострадают дети: истеричную Анохину просят остановиться

Как утверждает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, одним из участников "треугольника" будет кто-то из ее бывших возлюбленных, и, вероятнее всего, это рэпер Гуф. Подобные любовные приключения будут продолжаться у звезды интернета не один год, и претенденты на ее сердце будут постоянно меняться между собой, доводя Анохину до нервных срывов. Астрологическая карта блогера ярко показывает ее неустойчивую психику и склонность к депрессиям.
Эмоциональная знаменитость никогда не стеснялась в проявлении своих чувств в социальных сетях, и главное, чтобы она не начала снимать провокационный контент со своими паническими атаками, ведь "Инстаграм" постоянно вводит новые правила для пользователей, и Айза Анохина рискует остаться без собственного заработка, имея двоих детей. "Больше всего во всей этой истории будут страдать ни в чем не повинные дети молодой мамы", – добавил Ермолаев.
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