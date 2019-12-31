На экранах может появиться новый фильм о Гарри Поттере

Западные журналисты выяснили, что на экранах кинотеатров может появиться новый фильм о Гарри Поттере. При этом основной актерский состав вернется к своим ролям, сообщает телеканал "360".
По данным СМИ, действия фильма будут разворачиваться спустя 20 лет после завершения оригинальной франшизы. Сюжет расскажет о дочери злодея Волан-де-Морта, которая попытается вернуть отца к жизни. Кроме того, одним из центральных персонажей станет сын Гарри – Альбус Северус.
Напомним, что последний фильм о Гарри Поттере вышел в 2011 году. В главных ролях франшизы снимались Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.
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