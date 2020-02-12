Шепелев вывел в свет спрятавшую живот под свободной одеждой возлюбленную

Дмитрий Шепелев счастлив в новых отношениях. Ведущий скандально известной программы "На самом деле" живет с Екатериной Тулуповой, они воспитывают двоих детей. Шоумен предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но на днях сделал исключение, появившись на мероприятии с избранницей.

Дмитрий Шепелев вместе с Екатериной Тулуповой пришли на открытие книжного клуба. Катя является его соосновательницей. В Сети появились фотографии с мероприятия, которое прошло в одном из кафе столицы. За одним столом оказались самые разные женщины, вряд ли хорошо известные широкой общественности. Дамы обсуждали прочитанные книги и делились впечатлениями, а также советовали друг другу, что почитать. Ведущим встречи и стал Дмитрий Шепелев.

Шоумен появился перед гостями в костюме, а вот его избранница предпочла более повседневный образ – серые брюки и широкий черный свитер. Одежда была свободна и не сковывала движения Екатерины. Завершали образ распущенные светлые волосы, убранные в незамысловатую прическу. "Получилось абсолютно феерично", – поделилась впечатлениями Тулупова у себя на страничке в социальной сети "Инстаграм".

Она призналась, что на протяжении нескольких лет отговаривала приятельницу от идеи создания такого клуба. "Насколько я ошибалась, настолько это сейчас оказалось абсолютно актуально. И не потому что один из ведущих – мой любимый мужчина @dmitryshepelev, хотя нельзя этого исключать, а потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это – огромное удовольствие!♥️" – рассказала Екатерина.

Избранница опубликовала ряд фото с мероприятия, на одном из них отметился и Дмитрий Шепелев. Поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Многие фанаты немедленно выразили желание вступить в клуб. Однако это почти невозможно. Екатерина Тулупова уточнила, что попасть в него можно только по знакомству.