"Головная боль": чернокожий парень дочери Урганта сделал странное заявление

Не так давно общественность была шокирована выбором приемной дочери Ивана Урганта – ее возлюбнынным стал темнокожий парень из Соединенных Штатов Америки. Бойфренда 19-летней Эрики Куталия зовут Муса. И вдруг появился новый повод для обсуждений. Парень выложил в свой инстаграм-аккаунт целую серию снимков фото и видео с избранницей.
Муса показал милые кадры, из которых можно сделать вывод, что у пары все серьезно. Муса показал, как он с Эрикой проводит время, сопроводив публикацию емкой фразой:
"Сладкая любовь и головная боль".
Сама Эрика не демонстрирует личную жизнь в социальных сетях. Почему девушка скрывает избранника от общественности – непонятно. Вполне возможно, что родители не знают, кто именно является бойфрендом дочери. До этого Эрика публиковала совместную фотографию с Мусой, но там было невозможно рассмотреть его лица.
Напомним, приемная дочь Ивана Урганта два года живет в Нью-Йорке. Эрика учится в престижной школе Parsons. Ее родной отец – Теймураз Куталия, который был первым мужем супруги известного телеведущего Натальи Кикнадзе.
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