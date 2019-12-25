"Бедный Ваня": Ивана Урганта жалеют из-за любовной интриги дочери

Скандальный блогер Лена Миро высказалась о романе наследницы Ивана Урганта. Эрика закрутила в США роман с чернокожим парнем.

По словам светской обозревательницы, Иван Урган – не просто хороший парень, но и примерный семьянин, который женился на женщине с ребенком. "По-моему, это здорово, когда мужчина способен на это", – считает Миро.

Говоря о дочери телеведущего, она отметила, что девушка в свое время переехала учиться в Америку, где завела себе чернокожего парня. "Казалось бы, ну, кому какое дело до цвета кожи в России? Но – нет, наших граждан буквально порвало от возмущения. "Твои внуки будут шахтерами, Ургант" – таково единое мнение обитателей соцсетей", - возмутилась блогер.

Она не понимает, что не так с нашими соотечественниками. Миро констатировала, что наступает 2020 год, а многие все еще судят людей по цвету кожи. "Вы – белые, и это – единственный повод поднятия вашей самооценки?", – вопрошает блогер.

"Сидя в Зажопинсках, вы пишите человеку, что его внуки будут шахтерами. Серьезно? Вы так считаете, отключив совершенно свой мозг?", – негодует Миро. "Бедный Ваня, внуки будут шахтерами", – цитирует она пользователей Сети.

Лена Миро заявила, что если дочь Ивана Урганта выйдет замуж на темнокожего, внуки шоумена будут гражданами США. А это означает безвизовый въезд в две сотни стран. Кроме того она отметила, что у этих детей будет прекрасный старт в виде денег дедушки.

"Иван Ургант зарабатывает за вечер больше, чем вы за пять лет. Это означает, что дети получат хорошее образование. Им не придется думать, в каком подъезде совокупиться, зачать ребенка и влезть в ипотеку, как вам и вашим детям", – обратилась блогер к критикам. Миро убеждена, что судить о людях по цвету кожи – мерзко и глупо.