Дюжев до полусмерти избил известную певицу

Судя по кадрам, Дмитрий стал настоящим абьюзером и пустился в драку с женщиной!
Под удар попала коллега Дмитрия по цеху – актриса, певица и телеведущая Елена Север. На ряде фотографий у певицы заметны серьезные синяки и ссадины. Кажется, что Дюжев избил ее до полусмерти!
Но конечно же, ни в насильника, ни в убийцу популярный артист, примерный семьянин и отец двух детей не превратился. Стать агрессивным драчуном Дмитрию Дюжеву пришлось ради нового проекта.
Сначала "бить женщину" – даже в кадре – было для артиста совсем не просто. Тем более изображать драку с такой хрупкой нежной женщиной, как Елена Север. Но по ходу съемок актер так вошел в роль, что певица по случайности едва не получила несколько настоящих ударов.
Впрочем, на своего коллегу Елена Север не в обиде – ведь ради искусства можно вытерпеть все, что угодно. К тому же, как оказалось, актриса умеет постоять за себя, в чем мы сможем в скором времени убедиться.
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