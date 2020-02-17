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"Перекосило": омолодившуюся Долину невозможно узнать

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/www.globallookpress.com.
Певица Лариса Долина появилась на свадьбе хорошей подруги. Знаменитость было сложно узнать.
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В последнее время вокалистка Лариса Долина редко появляется на светских мероприятиях предпочитая оставаться в тени. Однако ради приятельницы вокалистка сделала исключение. Заезду увидели на свадебном банкете, куда были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Для похода на мероприятие Долина выбрала белый брючный костюм. Верх наряда привлекал внимание глубоким декольте.

Интересно, что на фотографиях с торжества 62-летняя вокалистка выглядит намного моложе своих лет. Знаменитость невероятно похорошела. Возможно, исполнительница специально перед выходом в люди прошла курс косметологических процедур.

Как сообщает 7 Дней.ru многим поклонникам изменения во внешнем виде исполнительницы пришлись не по душе. Обыватели отмечают, что звезда переборщила с омоложением. "Лицо перекосило из-за пластики!" – говорят интернет-пользователи.

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Публикация от Новости звезд������ (@magicstarfall)

О том, что внешность Ларисы Долиной изменилась, писали в Сети еще в октябре 2019 года. Тогда ходили слухи, что вокалистка решилась на подтяжку лица. Между тем есть мнение, что артистка поменялась, сбросив лишние килограммы. Лариса Долина значительно похудела за последние полгода.

Как говорила сама певица, ей пришлось активно заниматься спортом из-за проблем с суставами. Для восстановления здоровья вокалистка даже ушла в продолжительный отпуск.

17 февраля 2020, 03:59
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63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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