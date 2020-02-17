"Перекосило": омолодившуюся Долину невозможно узнать

В последнее время вокалистка Лариса Долина редко появляется на светских мероприятиях предпочитая оставаться в тени. Однако ради приятельницы вокалистка сделала исключение. Заезду увидели на свадебном банкете, куда были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Для похода на мероприятие Долина выбрала белый брючный костюм. Верх наряда привлекал внимание глубоким декольте.
Интересно, что на фотографиях с торжества 62-летняя вокалистка выглядит намного моложе своих лет. Знаменитость невероятно похорошела. Возможно, исполнительница специально перед выходом в люди прошла курс косметологических процедур.
Как сообщает 7 Дней.ru многим поклонникам изменения во внешнем виде исполнительницы пришлись не по душе. Обыватели отмечают, что звезда переборщила с омоложением. "Лицо перекосило из-за пластики!" – говорят интернет-пользователи.
О том, что внешность Ларисы Долиной изменилась, писали в Сети еще в октябре 2019 года. Тогда ходили слухи, что вокалистка решилась на подтяжку лица. Между тем есть мнение, что артистка поменялась, сбросив лишние килограммы. Лариса Долина значительно похудела за последние полгода.
Как говорила сама певица, ей пришлось активно заниматься спортом из-за проблем с суставами. Для восстановления здоровья вокалистка даже ушла в продолжительный отпуск.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Наш ответ совку
Надоело жевать ковёр
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
ЛИОНУ на мыло
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?