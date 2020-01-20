Похудевшая Лариса Долина похвасталась стройной фигурой

Лариса Долина вышла в свет в узких брюках. Исполнительница выступила на банкете в честь Хиблы Герзмавы.



64-летняя певица стала главной звездой вечера. Она вышла на сцену в элегантном брючном черном костюме, который подчеркнул положительные изменения в ее внешнем виде.

Гости праздника обратили внимание на то, как преобразилась Лариса Долина. Отметим, что скачок в весе у нее произошел весной 2019 года, когда врачи запретили артистке занятия спортом из-за проблем с суставом.

На какое-то время Лариса Долина была вынуждена отказаться от физических нагрузок и набрала вес. Избавиться от лишних килограммов исполнительница смогла лишь сейчас.

Отметим, что на юбилейном вечере Хиблы Герзмавы помимо Ларисы Долиной собралось множество звезд. Поздравить именинницу пришли: Анна Нетребко, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Александра Пахмутова и многие другие.