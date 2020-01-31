"Скучаем по тебе": дочь Долиной показала редкие фото с Началовой

Дочь Ларисы Долиной Ангелина почтила память певицы Юлии Началовой. Они были хорошими подругами.

В своем инстаграм-аккаунте наследница Ларисы Долиной опубликовала серию архивных снимков с исполнительницей. Ангелина отметила, что скучает по подруге, с которой была знакома много лет.

"С днем рождения, родная… Мы скучаем по тебе", – подписала снимки дочь Долиной. Фолловеры Ангелины тоже написали теплые слова в память о Юлии Началовой. "Светлая память", "Мы все скучаем. Светлая и нежная... И голос волшебный. Юлечка, покойся с миром", "Юля, мы тебя любим и скучаем. Забыть тебя невозможно, наша девочка. Вечная память!" – высказались пользователи соцсети.

Отметим, что дочь Долиной дружила с будущей артисткой с детства. Юлия Началова была очень близка и с самой певицей. Когда в декабре 2006 года она родила Веру, то предложила звезде стать крестной матерью девочки.

Как писали "Дни.ру", причиной смерти Юлии Началовой стало заражение крови и острая сердечная недостаточность. Для россиян уход знаменитости из жизни стал шоком и полной неожиданностью.

Напомним, ранее дочь Долиной раскритиковала тех, кто пиарится на смерти Началовой. По словам Ангелины, хейтеры создают аккаунты под фамилией певицы и пишут комментарии от ее имени.