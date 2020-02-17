Дочь Глюк'оZы сбрила волосы после обнаженного фото с матерью

Ими были эпатажная журналистка Ксения Собчак и дизайнер Яна Расковалова. Троица звезд шоу-бизнеса в День святого Валентина решили поздравить влюбленных подписчиков с праздником с помощью откровенной фотографии. Все они, включая Глюк'оZу, сидели на коленях на песке, а из одежды у них были лишь легкие накидки чуть выше бедер. Дамы прикрывали друг другу груди руками.
Вскоре на них обрушился шквал критики. Больше всех досталось Собчак, которая совсем недавно ругала женщин в возрасте за слишком откровенные снимки. "Хищницу" упрекнули в двойных стандартах и указали на недостатки во внешности.
Певица Глюк'оZе, в свою очередь, получила более неожиданный удар. Его артистке нанесла старшая дочь – 12-летняя Лидия. Раньше светловолосая девочка пыталась подражать маме и носила каре, но после такой вызывающей выходки решила отстраниться от родителей.
Она постриглась почти налысо, оставив на голове лишь небольшого "ежика" из волос. То, что осталось от некогда пышной шевелюры, девочка покрасила в яркий фиолетовый цвет. Ее образ довершили рокерские цепи и рваная кофта. Новоиспеченного "неформала" Лида показала в своем инстаграм-аккаунте.
Большинство подписчиков отметили, что такие перемены ей не к лицу. Пользователи обратили внимание, что новый имидж выглядит броско, но страшно.
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