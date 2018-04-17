Фрик-шоу: живой Кен переоделся в Барби и взбесил отца

Миллиардер Родриго Алвес, прославившийся на весь мир внешностью Кена, в очередной раз шокировал поклонников. Он объявил, что всегда мечтал стать копией Барби и теперь решился лечь под нож ради смены пола.



Переодевшись в женщину, Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках. "Мне нравится бывать кем-то, кроме Кена. Я всегда привлекаю много внимания, когда выхожу куда-то в обычном виде. В этот раз чувствовал себя прекрасно в таком облике", – заявил он.



Поступок 34-летнего бразильца вывел из себя его отца, пишет издание Daily Mail. Миллиардер пообещал лишить непутевого сына наследства, если тот еще раз примерит женский наряд.

Родриго, который сейчас отдыхает на курорте в Марбелье, пока не отреагировал на критику папы. Впрочем, на последних фотографиях его можно увидеть в мужской одежде, а скандальную публикацию Алвес удалил. Вероятно, угрозы все-таки подействовали.

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) 20 Мар 2018 в 8:15 PDT

Напомним, что за всю свою жизнь Родриго Алвес сделал массу пластических операций и потратил более полумиллиона фунтов стерлингов, чтобы получить идеальные лицо и тело. А недавно он заявил, что чувствует себя девушкой и готов к серьезному вмешательству.

В последнее время бразилец стал надевать парики, наносить макияж и называть себя Джессикой. "Когда я был мальчиком, дедушка купил мне Барби, и я любил тогда носить трусы и платья бабушки", – рассказал Алвес.