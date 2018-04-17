Фрик-шоу: живой Кен переоделся в Барби и взбесил отца
Переодевшись в женщину, Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках. "Мне нравится бывать кем-то, кроме Кена. Я всегда привлекаю много внимания, когда выхожу куда-то в обычном виде. В этот раз чувствовал себя прекрасно в таком облике", – заявил он.
Поступок 34-летнего бразильца вывел из себя его отца, пишет издание Daily Mail. Миллиардер пообещал лишить непутевого сына наследства, если тот еще раз примерит женский наряд.
Родриго, который сейчас отдыхает на курорте в Марбелье, пока не отреагировал на критику папы. Впрочем, на последних фотографиях его можно увидеть в мужской одежде, а скандальную публикацию Алвес удалил. Вероятно, угрозы все-таки подействовали.
Напомним, что за всю свою жизнь Родриго Алвес сделал массу пластических операций и потратил более полумиллиона фунтов стерлингов, чтобы получить идеальные лицо и тело. А недавно он заявил, что чувствует себя девушкой и готов к серьезному вмешательству.
В последнее время бразилец стал надевать парики, наносить макияж и называть себя Джессикой. "Когда я был мальчиком, дедушка купил мне Барби, и я любил тогда носить трусы и платья бабушки", – рассказал Алвес.
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