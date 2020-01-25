"Приведет к печальному концу": Батрутдинов рискует остаться без семьи

В последнее время популярный российский комик отчаянно пытается найти себе спутницу. Его нередко видят в компании разных женщин, однако построить крепкие отношения артисту не удается. А грядущие годы угрожают стать для звезды еще более мрачными.

"Карты показывают, что ближайшие четыре-пять лет Тимура ждет печаль и одиночество. Он во всех женщинах постоянно ищет какие-то минусы, и это не дает ему возможности просто жить с тем, кто понравится. Ему всегда все не так. Условно, если девушка покрасит ногти лаком не того цвета, он легко может перестать с ней общаться, – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона. - Комик невероятно капризный мужчина, со своими представлениями об идеале. Не верит практически никому, постоянно ищет какой-то подвох. Он постоянно думает, что все будут ему врать и изменять. Мысли Тимура не совсем адекватные. Это и мешает ему найти свою вторую половинку".

По ее словам, ближайшее время невозможны ни брак, ни рождение детей. Ему нужно поработать над собой и освободиться от всего этого. Иначе, одиночество может перейти в привычку, что приведет к печальному концу. Если Батрутдинов не пересмотрит свое отношение к женщинам, ему светит жизнь отшельника.

Что касается работы, то тут все идет в гору. Тимура ждут новые контракты и проекты. Год Крысы принесет комику много денег.