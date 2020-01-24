Сразу с двумя: одинокий Тимур Батрутдинов пустился во все тяжкие в Тайланде

Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу "План Б". Не найдя достойной кандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли 41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин.
В Сети появилось видео из тайского ночного клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами, передает Starhit.ru. Компрометирующие резидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало вопросов.
В кадре Тимур Батрутдинов горячо обнимает двух девушек. По словам очевидцев происходящего, все трое даже целовались друг с другом в губы.
Являются ли спутницы шоумена его давними знакомыми, или он познакомился с ними только в тот вечер, неизвестно. Сам Тимур Батрутдинов появившиеся кадры пока не прокомментировал.
Напомним, в финале шоу "план Б" Тимур Батрутдинов так и не выбрал себе невесту из двух оставшихся девушек. Он не смог проникнуться настоящими чувствами к Лизе и Рите, да и они не проявили должной настойчивости.
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