Сразу с двумя: одинокий Тимур Батрутдинов пустился во все тяжкие в Тайланде

Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и не отказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попало на камеру.



Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу "План Б". Не найдя достойной кандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли 41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин.

В Сети появилось видео из тайского ночного клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами, передает Starhit.ru. Компрометирующие резидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало вопросов.

В кадре Тимур Батрутдинов горячо обнимает двух девушек. По словам очевидцев происходящего, все трое даже целовались друг с другом в губы.

Являются ли спутницы шоумена его давними знакомыми, или он познакомился с ними только в тот вечер, неизвестно. Сам Тимур Батрутдинов появившиеся кадры пока не прокомментировал.

Напомним, в финале шоу "план Б" Тимур Батрутдинов так и не выбрал себе невесту из двух оставшихся девушек. Он не смог проникнуться настоящими чувствами к Лизе и Рите, да и они не проявили должной настойчивости.