Милла Йовович унесла тяжело больную дочь из больницы

Две недели назад 44-летняя Милла Йовович стала мамой в третий раз. Малышку назвали необычным именем – Ошин. Голливудская звезда тут же поделилась семейным фото в инстаграм-аккаунте, но вскоре после родов выяснилось страшное – у девочки диагностировали желтуху тяжелой формы. Вся семья в это время была в больнице, родные молились за здоровье Ошин.
Забрать дочку домой Милла смогла накануне. Новорожденной стало лучше, и мама поделилась новым снимком. Публикацию обсуждает "Экспресс-газета".
На фото видно, что Ошин завернута в специальное одеяло для лечения желтухи, оно излучает лечебный синий свет. Из него виднеется трубка, к которой подключен вентилятор от перегревания.
Желтуха для новорожденных – это норма, говорят специалисты. Таким образом организм ребенка после рождения адаптируется к внешней среде. Но у дочери Миллы этот процесс изрядно затянулся и грозил серьезными последствиями, поэтому необходимо было пребывание в стационаре. Врачи советовали звездной маме усиленно кормить ее молоком, чтобы малышка скорее выздоровела. В этом помогают и две другие дочери Миллы. Недавно она показала, как средняя дочь Дэшиэль держит бутылочку, чтобы сестренка поела.
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