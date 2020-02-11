Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденного ребенка

44-летняя Милла Йовович не из тех знаменитостей, кто тщательно скрывает подробности своей частной жизни. Едва родив, красавица обнародовала фото малышки, а теперь не стала лукавить и объявила, что девочка больна.

Третий ребенок – дочь Озиан (или Ошиан) – родилась 2 февраля. Радостной новостью о прибавлении в семействе поделилась старшая дочь Миллы Эвер. Впрочем, вскоре и сама модель, едва придя в себя, начала делиться с многочисленными поклонниками фотографиями новорожденной. Лишенная всяческих предубеждений и предрассудков, Милла с упоением рассказала фанатам о девочке и о том, как старшие сестры трепетно заботятся о ней.

Однако идиллические тексты резко оборвались после того, как Йовович сообщила тревожную информацию. Оказывается, у младенца диагностировали тяжелую форму желтухи. Отметим, что сама по себе желтуха у новорожденных считается нормой, она является одним из естественных факторов адаптации после появления на свет и не считается заболеванием. В организме младенца происходит стремительное разрушение избыточных эритроцитов, необходимых во внутриутробном периоде и уже не нужных в таком количестве после рождения. Одним из составных элементов распада является билирубин, высвобождающийся в этот период в большом объеме, вследствие чего кожные покровы и слизистые приобретают желтый оттенок. В норме симптомы должны исчезнуть в первые дни после рождения.

Вот только у дочери Миллы Йовович желтуха затянулась. Модель и ее малышка до сих пор находятся в госпитале под наблюдением врачей. Милла рассказала, что девочку все время обследуют, и пяточки ее покрыты царапинками от уколов. Модели же остается лишь заботиться о дочери и усиленно ее кормить грудным молоком. Именно такой рецепт выздоровления, по словам Йовович, озвучили врачи. У себя в инстаграм-аккаунте модель выложила фото, на котором ее средняя дочь Дашиэль кормит маленькую сестренку из бутылочки. Милла пояснила, что таким образом приходится докармливать крошку, которая очень быстро засыпает, если та ей дает грудь.