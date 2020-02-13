Актер фильма "Один дома" поведал об отношениях с певцом-извращенцем

Актер, которого в основном помнят по роли смышленого паренька из рождественской комедии "Один дома", прославился еще и дружбой с королем поп-сцены Майклом Джексоном. Мужчина в откровенном интервью рассказал, что он думает об обвинениях в адрес певца.
Напомним, в 2005 году проходил процесс по делу о растлении малолетних, исполнителя подозревали в неподобающих отношениях с его маленькими "друзьями". Калкин тогда дал показания в защиту Джексона. А не так давно на экраны вышел фильм "Покидая Неверленд", в документальной ленте рассматривались возможные эпизоды педофилии со стороны поп-короля. Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон поделились подробностями того, как Джексон растлевал их у себя на ранчо, когда те были еще совсем юными.
В своем интервью изданию Esquire Маколей Калкин еще раз заверил, что "никогда не видел" противоправных действий со стороны Майкла Джексона по отношению к детям. Также актер отметил, что обязательно бы высказался по этому поводу, если бы у него была информация.
После выхода документально фильма "Покидая Неверленд" семья Джексона категорически отвергла все обвинения против певца. Они посчитали все факты картины лживыми, а саму ленту назвали попыткой в очередной раз заработать на легендарном имени.
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