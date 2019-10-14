Элтон Джон растоптал могилу Майкла Джексона

Его имя всплыло в очередной раз, но уже на страницах автобиографической книге "Я" Элтона Джона, который, в свою очередь, славится своей нетрадиционной ориентацией. В своих рукописях британский певец назвал Майкла по-настоящему психически больным человеком.
"Я имею это в виду не в переносном смысле. Он действительно был болен психически, был тревожным человеком", – приводит строчки из книги Пятый канал.
По словам Джона, легендарный поп-исполнитель, который уже много лет покоится в могиле, всегда отдавал предпочтение в общении в пользу маленьких детей. Он был абсолютно неспособен общаться со взрослыми людьми.
Пианист поведал о странной ситуации, которую наблюдал лично. Элтон пригласил Майкла на вечеринку, в ходе которой танцор уделял повышенное внимание сыну экономки.
"Я знал Майкла с 13 или 14 лет… Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить. Но в какой-то момент в последующие годы он начал отстраняться от мира и уходить от реальности, как Элвис Пресли", – отметил Элтон Джон.
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