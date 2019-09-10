Фомин обратился к поклонникам после большой потери

Известный российский певец Митя Фомин рассказал, что потерял во время выступления в Салехарде дорогой браслет. Расстроившийся артист попросил поклонников помочь ему отыскать любимое украшение.
Вскоре с ним связалась одна из поклонниц. Она сообщила, что нашла браслет и готова его отдать. "Я пригласил ее в гостиницу. Она приехала, видимо, после школы – юная, красивая Маша – и привезла браслет", – приводит слова Мити Фомина URA.ru.
Счастливый певец поцеловал девушку и подарил ей свой диск и цветы. Он назвал случившееся "удивительной и приятной историей". "Не всегда фанаты так просто возвращают вещи, могут и вообще сделать вид, что ничего не видели", – подчеркнул исполнитель.
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