Оскар Кучера выставил грудь жены напоказ

Ставший 9 июля в пятый раз отцом артист опубликовал пикантный и в то же время трогательный снимок. "Только когда у меня родился пятый ребенок, я осознал, что значит этот великий божий дар – быть отцом маленького комочка счастья… Это что-то с чем-то. Меня просто не остановить. Я вообще не представляю ни минуты своей жизни без этого маленького ангелочка и хочу как можно больше и дольше быть с ним", – признался Оскар Кучера.
Он признался, что с удовольствием возит коляску и держит ребенка на руках. "Маме отдаю только кормить — и то потому, что сам чисто физически на это не способен. Делает она это, как видите, очень грациозно. Красота", – поделился Оскар Кучера.
При этом артист подчеркнул, что раньше брал на себя лишь часть обязанностей, но в основном за детьми ухаживала их мама. Теперь у актера другое отношение к отцовству.
Большинство поклонников восхитились снимком. Они читают, что Оскар Кучера стал более мудрым. "Возраст! Чем старше, тем более трепетно относятся к детям", "Это так трогательно", "Конечно возраст! Только жаль, что люди поздно созревают", "Это действительно очень красиво. Кормящая мама необыкновенно красивая", "Конечно, дело в возрасте, в осознанности. Сейчас все понимаете и чувствуете по-особенному", – прокомментировали публикацию актера фолловеры.
Тема кормления грудью напоказ в России является довольно щекотливой. Ряд наших соотечественников осуждают подобную откровенность, считая это сугубо личным делом. Отметим, в настоящее время Оскар Кучера продолжает находиться с семьей в США.
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