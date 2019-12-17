"Откинуло в сторону": дочь Пригожина разбилась в аварии

Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина попала в страшное ДТП. Данаю буквально отбросило в сторону.

Недавно жертвой ДТП стал младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин. Парню порвало обе губы, а его девушка Лиана сломала руку в двух местах. Едва выйдя из больницы, молодой человек снова стал участником аварии, впрочем, легко отделавшись.

Не успела улечься шумиха, как стало известно, что в автокатастрофу попала дочь Иосифа Пригожина от предыдущего брака. Напомним, что после развода родителей Даная осталась жить с матерью и братом. В СМИ муссировались скандальные подробности разбирательств продюсера с экс-супругой и наследниками. Позже они сумели найти общий язык.

Автокатастрофа произошла на трассе М-4 в Московской области. Даная вместе с друзьями возвращалась домой после катания на лыжах в Красной Поляне. "Все были абсолютно трезвые, соблюдали скоростной режим. Был гололед, занесло, в итоге машина врезалась в столб и перевернулась. Автомобиль под списание..." – рассказала дочь Пригожина.

Даная находилась на переднем сиденье рядом с водителем. "Удар пришелся на мою сторону. У меня были многочисленные царапины на руках, осколки в голове. Я по сей день прокручиваю все и задаюсь вопросом: "Как мы выжили?!" – задала риторический вопрос наследница продюсера.

Также у Данаи было диагностировано сотрясение головного мозга легкой степени. "Ладно хоть переломов ни у кого не было. Водитель отделался ушибами. И это благодаря тому, что мы не были пристегнуты, представляете? Если бы я была пристегнута, то погибла бы. А так меня откинуло в сторону. Хорошо, что у машины были подушки безопасности – это тоже нас спасло", – цитирует Данаю StarHit. Дочь Иосифа Пригожина уточнила, что авария случилась 15 декабря 2017 года, но лишь сейчас она готова рассказать об этом.