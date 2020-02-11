Россияне молятся за травмированную Таисию Повалий

Несколько дней назад артистка перебирала дома старые фотографии и газетные публикации и случайно подвернула ногу. Обеспокоенная Таисия Повалий обратилась за помощью к медикам.
В специализированной клинике певице сделали магнитно-резонансную томографию, по результатам которой поставили серьезный диагноз – повреждение кости. Врачи запретили звезде вставать на ногу в течение нескольких недель.
В личном микроблоге Таисия Повалий отметила, что теперь вынуждена из дома следить за работой над своим новым альбомом. "Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит!", – заявила певица.
Многие поклонники не на шутку перепугались за артистку. Они пожелали Таисии Повалий скорейшего выздоровления. "Берегите себя", "Очень переживаем за вас", "Таечка, все будет хорошо. Это можно считать внеплановым отпуском. Главное – не падать духом", – обратились к звезде россияне.
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