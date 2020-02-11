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Россияне молятся за травмированную Таисию Повалий

Таисия Повалий. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
С популярной украинской исполнительницей случилось несчастье. Таисия Повалий получила серьезную травму.
прочитано 1445 раз

Несколько дней назад артистка перебирала дома старые фотографии и газетные публикации и случайно подвернула ногу. Обеспокоенная Таисия Повалий обратилась за помощью к медикам.

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Таисия Повалий перестала выходить из дома

В специализированной клинике певице сделали магнитно-резонансную томографию, по результатам которой поставили серьезный диагноз – повреждение кости. Врачи запретили звезде вставать на ногу в течение нескольких недель.

В личном микроблоге Таисия Повалий отметила, что теперь вынуждена из дома следить за работой над своим новым альбомом. "Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит!", – заявила певица.

Многие поклонники не на шутку перепугались за артистку. Они пожелали Таисии Повалий скорейшего выздоровления. "Берегите себя", "Очень переживаем за вас", "Таечка, все будет хорошо. Это можно считать внеплановым отпуском. Главное – не падать духом", – обратились к звезде россияне.

Автор: 11 февраля 2020, 08:27

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость ВАСЬЯ
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Дни это самое грязное издание..
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