Все тело покрылось сыпью: популярная ведущая пострадала из-за опасного вируса

35-летняя бизнесвумен рассказала, что подхватила распространенное в тропиках вирусное заболевание – лихорадка Денге. Помимо нее заразился и стилист программы.
По словам Айзы, у нее поднялась очень высокая температура. А все тело теледивы покрылось сыпью.
"Мы пошли сдавать кровь в местную больницу, которая выглядела как гараж. Там нам поставили диагноз – брюшной тиф. Самое забавное было, когда я открыла Интернет и решила прочитать про эту болезнь. Оказалось, что она возникает при контакте с фекалиями. Было вроде и смешно, но в то же время хотелось рыдать. Мы продолжили запись даже в таком состоянии", – поделилась Анохина.
Бывшей избраннице Гуфа и стилисту удалось побороть недуг всего за три дня. Сейчас Айза чувствует себя значительно лучше.
Отметим, помимо работы ведущая сейчас целиком и полностью поглощена разводом со своим вторым супругом Дмитрием. Три года назад Анохина подарила ему сына, которого назвали Элвисом. Кроме того, Айза воспитывает второго сына Сэма, отцом которого является ее первый муж – рэпер Гуф.
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