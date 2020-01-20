Айзе Анохиной дали смачную оплеуху

Тема с реформой Владимира Путина в отношении материнского капитала продолжает набирать обороны. Звезды, у которых есть дети, с пеной у рта доказывают правоту своих взглядов на этот счет.

Среди них оказалась и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина. Ведущая утверждает, что полностью поддерживает решение президента России.

Светская львица рассказала, что когда была беременна первым сыном, у нее не было средств к существованию. Тем не менее, об аборте она даже не задумывалась.

Кроме того, она публично опустила бывшую подругу Алену Водонаеву. Ведь экс-участница телестройки заявила, что "нищеброды теперь будут чаще рожать ради денег".

В конфликт двух знаменитостей вмешалась скандальная блогер Лена Миро. Она поддержала позицию Водонаевой, отметив, что Анохина априори не может служить примером для подражания.

"Обожаю, когда деграданты ругаются. Пьяные, обдолбанные, необразованные. Послушаешь их, так глаза на лоб лезут, как они сами себя сдают. Айзу Анохину бросил очередной мужик. Я его понимаю, жить с такой бабой, наверняка, невозможно. Она как откроет рот, так сразу смердит непробиваемой глупостью, ограниченностью, хамством", – написала Миро в своем телеграм-канале.

