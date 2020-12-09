Сын Джигарханяна обвинил Петросяна в клевете после слов о мучительной смерти отца

По словам наследника, юморист превзошел сам себя, сказав абсолютную глупость. Как отметил молодой человек, артист лет 15 общался с Арменом Джигарханяном довольно поверхностно. Лично звезды не встречались тоже очень давно.
"Он разом превзошел все свои многолетние шутки сомнительного содержания", – заявил наследник знаменитости. Степан уверен, что этот бред Евгению Петросяну подсказали со стороны. Стоит отметить, ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что Армен Джигарханян, страдающий от диабета, умер в страшных муках, так как у него начался некроз тканей.
Степан также добавил, что его отец лечился у лучших врачей. Рядом с ним все последние месяцы была бывшая супруга и сиделка, которая помогала ухаживать. "Все об этом прекрасно знают, но некоторые все равно позволяют себе выпады", – сокрушается пасынок Джигарханяна.
Напомним, Евгений Петросян в беседе с Вячеславом Манучаровым заявил, что актер сгнил, лежа в постели. "В муках и адских болях!" – отметил юморист. По словам артиста, коллега нуждался в точных регулярных уколах, однако их ему никто не делал. Позднее друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг слова комика, подчеркнув, что все сказанное – неправда.
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