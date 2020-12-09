Сын Джигарханяна обвинил Петросяна в клевете после слов о мучительной смерти отца

На днях Евгений Петросян в интервью рассказал, что Армен Джигарханян, которого не стало 14 ноября, скончался в страшных муках. Сын Степан был удивлен подобным заявлением от человека, который последние годы даже не видел артиста вживую.

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