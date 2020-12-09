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Сын Джигарханяна обвинил Петросяна в клевете после слов о мучительной смерти отца

Сын Джигарханяна обвинил Петросяна в клевете после слов о мучительной смерти отца

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях Евгений Петросян в интервью рассказал, что Армен Джигарханян, которого не стало 14 ноября, скончался в страшных муках. Сын Степан был удивлен подобным заявлением от человека, который последние годы даже не видел артиста вживую.
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По словам наследника, юморист превзошел сам себя, сказав абсолютную глупость. Как отметил молодой человек, артист лет 15 общался с Арменом Джигарханяном довольно поверхностно. Лично звезды не встречались тоже очень давно.

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"Он разом превзошел все свои многолетние шутки сомнительного содержания", – заявил наследник знаменитости. Степан уверен, что этот бред Евгению Петросяну подсказали со стороны. Стоит отметить, ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что Армен Джигарханян, страдающий от диабета, умер в страшных муках, так как у него начался некроз тканей.

Степан также добавил, что его отец лечился у лучших врачей. Рядом с ним все последние месяцы была бывшая супруга и сиделка, которая помогала ухаживать. "Все об этом прекрасно знают, но некоторые все равно позволяют себе выпады", – сокрушается пасынок Джигарханяна.

Напомним, Евгений Петросян в беседе с Вячеславом Манучаровым заявил, что актер сгнил, лежа в постели. "В муках и адских болях!" – отметил юморист. По словам артиста, коллега нуждался в точных регулярных уколах, однако их ему никто не делал. Позднее друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг слова комика, подчеркнув, что все сказанное – неправда.

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Автор: 9 декабря 2020, 14:32 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Ну вот, новая жертва нашлась, вслед за Виталиной - несчастный Петросян. Сейчас его будут заливать помоями, обсыпать проклятиями, позорить и оскорблять с одной лишь целью - обелить семейку Джигарханяна, его равнодушных друзей и безучастных ситуативных попутчиков. Из ненависти к Вите, кого угодно готовы бросить в костёр яростной ненависти, утопить в океане словесных нечистот.
Он просто глупый этот Петросян. И у него все это на лице написано.
Гость
Ответить
Гость
Ну вот, новая жертва нашлась, вслед за Виталиной - несчастный Петросян. Сейчас его будут заливать помоями, обсыпать проклятиями, позорить и оскорблять с одной лишь целью - обелить семейку Джигарханяна, его равнодушных друзей и безучастных ситуативных попутчиков. Из ненависти к Вите, кого угодно готовы бросить в костёр яростной ненависти, утопить в океане словесных нечистот.
А почему Витька-жертва? жертвы - мы, наше общество, которое приютило украинских гастарбайтеров, а они сначала облапошили материально одного, а теперь хотят облапошить духовно - всех. Это у них не пройдёт.
Гость
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Ну вот, новая жертва нашлась, вслед за Виталиной - несчастный Петросян. Сейчас его будут заливать помоями, обсыпать проклятиями, позорить и оскорблять с одной лишь целью - обелить семейку Джигарханяна, его равнодушных друзей и безучастных ситуативных попутчиков. Из ненависти к Вите, кого угодно готовы бросить в костёр яростной ненависти, утопить в океане словесных нечистот.
Гость
Ответить
Гость
Его самого скоро это ждет
С неприличным дедобабой Педросяном телевидение уже сейчас не церемонится. Как вчера про его дохлую сперму цитировали - заслушаешься. Ранее такой "чести" только Гогенова Катька удостоилась. Судиться бабка Евгеня Вагиновна не планирует, судя по всему, предпочитает обтекать молча.
Гость
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Гость
Его самого скоро это ждет
Его ждет хуже. Он в 75 лет развалина конченая, судя по фотографиям из спортзала. До 80 навряд ли дотянет и сразу телевизионное шакалье накупит пидарков-стриптизеров, которые будут ходить и вещать, что сперму на мальца педросовича у них брали. И максимально грязные ухмылочки, трактовочки и призывы "дать отца мальчику".
Гость
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Поддерживаем Степана. А Витька напрасно воздух портит - от неё ещё больше шарахаться начнут. Главное, что она успешно излечила мамашку от метастаз целебными деньгами А.Б. Прям вот так обложила её деньгами и те вытянули метастазы, которые, по словам онкобольной, начали расти новые, на месте старых...
Гость
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Его самого скоро это ждет
ЕЛЕНА сть
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Старый пахотливый маразматик решил походя обкакать великого актера и его близких.для дебилов информация. Можно подумать.Да там все были на уши подняты. Дай бог всем так прожить и умереть с миром в сердце с любимой женой и сыном
Гость
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Гость
Один ненасытный армянский дедок
Любил Виталины лизать передок.
Оргазм, удовольствие, все что хотел,
На писю её безнадёжно подсел.
А Вита, конечно, не промах была.
Богатство дедули к рукам прибрала.
Пока пианисточки лоно ласкал,
Квартиры и ценности: всё про.ъ.е.б.а.л.
Всё чешет свой вялый, обвисший конец,
Стоит, озирается: "Что за п.i.z.д.ец?".
Она говорила: "Любовь на века".
Раздела, разула, меня - дурака.
Крутила у носа своими сосцами -
И лихо шмонала в карманах руками.
Нет ценностей золота, чеков и денег -
Все дед променял на нежнейший вареник.
Лучше напишите про одного старого дурака, который с младенцем из чужого биоматериала людей на восьмом десятке смешит. И утверждениями, что есть еще порох в киселеобразном теле и обвисших седых яйцах. Хотя кроме старческой вони там явно ничего нет. Ума у дедка как оказалось нет тоже - иначе так не позорился бы.
Гость
Ответить
Ядвига Шмелёва
Правильно Степан его обвинил. Петросян дуралей старый.даже до 80-ти не доживет, потому что пупок развяжется или золотой петушок в темечко клюнет
Брухунова в койке заездит
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