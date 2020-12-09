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Сбежавшим в Америку Меган Маркл и принцу Гарри нашли замену

Сбежавшим в Америку Меган Маркл и принцу Гарри нашли замену

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Место герцога и герцогини Сассекских пустовало недолго. Королевская семья нашла замену Меган Маркл и принцу Гарри.
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В январе этого года британская пресса распространила шокирующую новость: младший сын принца Чарльза и его жена решили отказаться от полномочий и переехать в другую страну. Принц Гарри и Меган Маркл объяснили поклонникам, что устали от внимания прессы и хотят воспитывать сына в спокойной обстановке.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Поступок пары вызвал бурные обсуждения в обществе. Многие британцы обвинили супругов в легкомысленности, ведь все королевские обязанности и заботы они свалили на своих родных, у которых и без них было много дел, – принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон.

Недавно стало известно, что супругам нашли замену. На благотворительном мероприятии, состоявшемся во вторник в Виндзорском замке, к паре присоединились принц Эдвард и его жена Софи. Напомним, что Эдвард является младшим сыном королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Четверка прослушала рождественские песни в исполнении оркестра "Армия спасения", после чего поговорила с работниками и волонтерами благотворительных организаций в Беркшире. Они будут помогать нуждающимся людям в течение всего рождественского периода, сообщает "Сплетник".

Отметим, что о нынешней жизни Меган Маркл и принца Гарри в США известно мало. Этим летом пара пережила сильнейшее потрясение: у герцогини случился выкидыш. Бывшей актрисе пришлось провести некоторое время в больнице. Несмотря на трагедию супруги надеются, что в будущем у них появится еще один наследник.

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Автор: 9 декабря 2020, 13:47 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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