Друг высказался о страшных муках Джигарханяна перед смертью

Друг Армена Джигарханяна сделал заявление о последних днях актера. Он опроверг слова юмориста Евгения Петросяна о том, что у звезды театра и кино были жуткие боли и пролежни.

Артур Согомонян уверен, что Евгений Петросян не поддерживал связь с умирающим артистом и не может знать о реальном положении дел. Он отметил, что сказанное артистом – неправда.

Друг Армена Джигарханяна добавил, что последние дни перед смертью актер находился в больнице и был в неплохом настроении. По словам Согомоняна, смерть знаменитости стала неожиданностью для его друзей и родных, потому что они верили в чудо.



Товарищ артиста сообщил, что Армен Джигарханян находился в больнице под тщательным присмотром врачей. Кроме этого, рядом постоянно была помощница. Согомонян также рассказал, что актер был в достаточно неплохом настроении, несмотря на все его состояние.

Напомним, ранее Петросян в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" заявил, что артист умирал в адских болях. Также он сказал, что у Армена Джигарханяна уже начали гнить пролежни, и к нему никто не подходил. По его словам, звезде нужны были уколы от диабета, но их якобы не делали.

Как писали "Дни.ру", Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Близкие артиста причиной смерти назвали остановку сердца. На счету актера более 250 ролей в театре, кино и озвучивании мультфильмов.

