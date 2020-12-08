Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
8 декабря
Лента новостей
17:22
Объявлена новая высота Эвереста
17:14
"Труппа подписала письмо": любимый ученик о происходящем сегодня в театре Виктюка
17:06
Офицеров полиции арестовали из-за съемок сериала о Чикатило
17:05
Эксперт о предложении Лукашенко отдать часть президентских полномочий: Изворачивается как уж
16:57
"Насилие над человеком": здоровье Ефима Шифрина обеспокоило
16:52
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
16:23
"Ей самой хочется": Шаляпин сорвался после обвинений Семиной в романе с 80-летней Светличной
16:22
"Мне нужны были деньги": Тутта Ларсен стала жертвой обстоятельств
16:09
"Ошибка моей веры в лучший вариант": Петросян поделился подробностями развода
15:47
Своенравная Маркл дала фору сдержанной Миддлтон
15:36
Вслед за Маркл? Кейт Миддлтон в дерзко красном пальто заметили возле ларька
15:34
Вскрылись подробности развода Меган Фокс
15:27
"Дьявольское искушение": Виторган с трудом устоял перед обольстительным телеведущим
15:01
Представитель Тихановской: Российский кредит не спасет Белоруссию
15:00
Путин "заморозил" накопительную часть пенсии до конца 2023 года
14:50
Шнуров показал чудовищную потасовку из-за мужика
14:46
"А щеки откуда?": жена Игоря Николаева стала копией другой актрисы
14:35
В Клину во время совершения преступления задержали банду автоугонщиков
14:24
Путин подписал закон об удаленной работе: как изменится жизнь россиян
14:21
В Домодедово произошла смертельная авария с участием бензовоза и скорой
14:17
Петросян дал смачную почещину дочери
14:10
Звезда "Сватов" Железняк получила награду от Путина
14:08
Звезда "Приключений Шерлока Холмса" отменила свой юбилей из-за коронавируса
13:46
Стало известно имя наследника Театра Армена Джигарханяна
13:38
Снятая в постели с другим Водонаева разозлила мужа
13:38
В Ленобласти при пожаре погиб мужчина
13:33
"Боролись неделю": Мария Захарова сообщила о личной трагедии
13:33
Дочь актера из "Счастливы вместе" отказалась принять его молодую жену
13:12
Лукашенко отвели год в президентском кресле: Не досидит до конца 21-го
13:11
В Кремле ответили на сообщения о проблемах со здоровьем у Путина
13:08
Как живет переболевший коронавирусом 82-летний Александр Збруев
13:00
"Потребительство": Отец Децла убит поведением меркантильного внука
12:57
Из-за безалаберной Бони ресторан в центре Москвы жестко накажут
12:56
Умер прославленный летчик-испытатель Чак Йегер
12:55
"От легких ничего не осталось": Разин молится за обреченного на мучения Шатунова
12:34
Мельникова о необычном сыне: Я не верила, что все это происходит со мной
12:15
"Он всегда меня ругает!": Гришаева рассказала о жизни с критиканом-мужем
12:08
Раскрыта главная причина роста заболеваемости COVID-19 в России
12:01
Под Казанью на стройке вспыхнул пожар
11:59
"Вот это ****": Пресняков снял пятую точку Подольской крупным планом
11:44
"Это трагедия": Добронравов из "Сватов" оказался в сложном положении
11:29
На юге Москвы из офиса похитили деньги и два арбалета
11:27
"Как брат с сестрой": вид Малинина с женой всполошил народ
11:20
"Смерть Джигарханяна вдохновила меня": счастливая Цымбалюк-Романовская принимает поздравления
11:16
Озвучен неутешительный диагноз оказавшегося в доме престарелых брата Баталова
11:15
Число заразившихся COVID-19 россиян за сутки выросло на 26 тысяч
10:58
Авербух высказался о тайной свадьбе с переехавшей к нему Арзамасовой
10:48
Аронова приползла на коленях просить за сына
10:46
"Уйди отсюда, я сказала!": Ротару погнала в шею назойливого помощника
10:44
"До этого я не играла таких озабоченных жизнью теток": Фрейндлих откровенно о ролях и одиночестве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем Белоруссии
Петросян: Джигарханян сгнил, лежа в постели
"Сердце кровью обливается": потерявшая все Королева осталась у разбитого корыта
Эксперт о поездках Лукашенко в больницы с коронавирусными пациентами: Пытается восстановить свой имидж
Шепелев сравнил себя с беспомощным моллюском
Истратила свой ресурс: Соседов врезал молодящейся Пугачевой
Шоу-бизнес
Своенравная Маркл дала фору сдержанной Миддлтон

Своенравная Маркл дала фору сдержанной Миддлтон

Меган Маркл. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
Герцогиня Сассекская была признана самой влиятельной королевской особой по вопросам макияжа. Меган Маркл заткнула за пояс свою главную соперницу – герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.
прочитано 1428 раз

Отношения двух герцогинь обросли разными слухами и домыслами. Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что знаменитости невзлюбили друг друга после первой встречи. Якобы жена принц Уильяма посчитала Меган Маркл своенравной и взбалмошной, а бывшая актриса назвала Кейт Миддлтон слишком закрытой и консервативной.

ПО ТЕМЕ

Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом

Лицемер! Принц Гарри подвергся критике за наличие в особняке 16 ванных комнат

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Британцы следят за каждым шагом королевских особ. Любопытно, что даже отказ от титула и переезд Маркл в Соединенные Штаты не сбил накал страстей. Люди продолжают сравнивать герцогинь. На днях крупная компания Lookfantastic, продающая косметику, составила перечень самых влиятельных знаменитостей этого года.

Одну из высоких позиций заняла жена принца Гарри. О макияже Меган Маркл пользователи спрашивали в поисковике более одиннадцати тысяч раз. Примечательно, что внешний вид Кейт Миддлтон был интересен меньшему количеству людей. Число запросов о секретах макияжа герцогини Кембриджской составило всего девять тысяч.

Отметим, что в перечень попали зарубежные звезды. Среди них – предпринимательница Кайли Дженнер, звезда реалити-шоу и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян, певицы Рианна, Билли Айлиш, Селена Гомез, Ариана Гранде, актриса Милли Бобби Браун, а также супермодель Белла Хадид, сообщает портал Express.co.uk.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 8 декабря 2020, 15:47 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко отвели год в президентском кресле: Не досидит до конца 21-го
Эксперт заявил о провале пытающегося превратить Белоруссию в трудовой концлагерь Лукашенко
Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем Белоруссии
Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России

Шоу-бизнес

"Труппа подписала письмо": любимый ученик о происходящем сегодня в театре Виктюка
"Насилие над человеком": здоровье Ефима Шифрина обеспокоило
"Ей самой хочется": Шаляпин сорвался после обвинений Семиной в романе с 80-летней Светличной
"Мне нужны были деньги": Тутта Ларсен стала жертвой обстоятельств

Проишествия

Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Вслед за Маркл? Кейт Миддлтон в дерзко красном пальто заметили возле ларька

Королевская чета совершает праздничное турне
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: 10 умных часов для женщин

Порадуй себя перед Новым годом
Шоу-бизнес

"Ошибка моей веры в лучший вариант": Петросян поделился подробностями развода

Он хотел стать отцом

Шоу-бизнес

Звезда "Приключений Шерлока Холмса" отменила свой юбилей из-за коронавируса

Киноактер молится Господу богу

Гороскоп

Гороскоп для Овнов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+