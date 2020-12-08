Своенравная Маркл дала фору сдержанной Миддлтон

Отношения двух герцогинь обросли разными слухами и домыслами. Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что знаменитости невзлюбили друг друга после первой встречи. Якобы жена принц Уильяма посчитала Меган Маркл своенравной и взбалмошной, а бывшая актриса назвала Кейт Миддлтон слишком закрытой и консервативной.
Британцы следят за каждым шагом королевских особ. Любопытно, что даже отказ от титула и переезд Маркл в Соединенные Штаты не сбил накал страстей. Люди продолжают сравнивать герцогинь. На днях крупная компания Lookfantastic, продающая косметику, составила перечень самых влиятельных знаменитостей этого года.
Одну из высоких позиций заняла жена принца Гарри. О макияже Меган Маркл пользователи спрашивали в поисковике более одиннадцати тысяч раз. Примечательно, что внешний вид Кейт Миддлтон был интересен меньшему количеству людей. Число запросов о секретах макияжа герцогини Кембриджской составило всего девять тысяч.
Отметим, что в перечень попали зарубежные звезды. Среди них – предпринимательница Кайли Дженнер, звезда реалити-шоу и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян, певицы Рианна, Билли Айлиш, Селена Гомез, Ариана Гранде, актриса Милли Бобби Браун, а также супермодель Белла Хадид, сообщает портал Express.co.uk.
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