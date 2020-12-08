Шнуров показал чудовищную потасовку из-за мужика

В клипе рассказано о трудностях дам "под 40", которые отчаянно пытаются найти своего мужчину. Ирония в том, что действие происходит на мероприятии, посвященном премии "Сильная женщина", победительница которой уж больно напоминает Ольгу Бузову.
В видео группы "Ленинград" встречаются две соперницы, которые мечтают заполучить хотя бы на ночь одного и того же кавалера. Девушки делают все, чтобы очаровать его, прибегая ко всевозможным уловкам. В конечном итоге женщины встречаются в уборной и начинают драку. Колотят друг друга красотки не на жизнь, а на смерть: повсюду кровь, сломанная мебель и вырванные клоки волос.
Все это происходит под зажигательный мотив. "Давай смелей, шампусик лей, мне каждый миг сейчас дорог! Любовь все злей, козлы козлей у женщины под сорок!" – поет вокалистка группы "Ленинград".
Поклонники неоднозначно отреагировали на новую работу коллектива. "Было бы прикольнее когда они дрались за мужика ,а мужик бы в конце оказался заднеприводный (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Видеоряд-шикарно! Игра актеров-супер! Клип-восторг! Песня...да кому нужна песня!", "Ольга Телегина = Ольга Бузова + Полина Телегина(Пелагея)", "Дорого-богато, но... скучно и предсказуемо", – написали в комментариях.
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