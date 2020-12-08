Шнуров показал чудовищную потасовку из-за мужика

В этом году Сергей Шнуров и его команда нечасто балуют поклонников новыми клипами. Во вторник, 8 декабря, группа презентовала второе видео за 2020-й. Ролик на песню "Миг" получился короткометражным фильмом практически на 10 минут.

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