Стало известно имя наследника Театра Армена Джигарханяна

О решении сообщили на сайте мэрии столицы. Новым худруком Театра Армена Джигарханяна назначили Сергея Газарова. Артист принял предложение департамента культуры, отметив, что для него этот театр дорог по многим причинам.
Режиссер заявил, что прекрасно понимает, в каком сейчас положении находится заведение. Он добавил, что у него уже есть стратегия развития на ближайшее время. "Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях", – заявил Сергей Газаров.
Напомним, режиссер пребывал в шоке, когда узнал, что коллектив написал в министерство культуры групповое письмо с просьбой рассмотреть его кандидатуру. По словам артиста, он был в курсе, что многие коллеги считают его чересчур жестким руководителем.
Артист отметил, что его крайне разочаровали спектакли в Театре Армена Джигарханяна, которые он смотрел как зритель. Сергей Газаров считает, что на новой должности нельзя расслабляться. По его мнению, худрук должен действовать в интересах театра. Правда, режиссер не уверен, что коллектив готов к резким переменам, пишет RT.
Впрочем, актер труппы Анатолий Кот отметил, что рад назначению Сергея Газарова. По словам артиста, новый худрук – высококлассный и многогранный профессионал, сообщает телеканал 360.
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