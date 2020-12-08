Из-за безалаберной Бони ресторан в центре Москвы жестко накажут

В честь именинницы собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашенных были замечены Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс, Анна Седокова, Андрей Малахов, Екатерина Одинцова и Марат Сафин.
Причем последний лишь сильнее подогрел слухи о своем романе с бывшей участницей шоу "Дом-2". Теннисист явился на праздник с огромным букетом. Виктория Боня весь вечер не спускала со спортсмена глаз, а затем нежно прижалась к нему во время фотосессии.
Вечеринка, судя по отзывам, гостям очень понравилась, но вот надзорные органы остались недовольны, ведь звезда нарушила меры безопасности. Все-таки на дворе бушует коронавирус, ежедневно в России заражается порядка 25-26 тысяч человек, поэтому селебрити, закатывающие вечеринки, вызывают много вопросов.
В ходе проверки было выявлено, что в ночь с 4 на 5 декабря в заведении на Кудринской площади не соблюдался перчаточно-масочный режим. "Также были обнаружены грубые нарушения социального дистанцирования посетителями ресторана", – заявили в инспекции.
Владелицу заведения уже вызвали в соответствующие инстанции. Из-за безалаберного поведения Виктории Бони и ее гостей кафе грозит штраф в размере до 300 тысяч либо закрытие на три месяца. Если же после вечеринки кто-то заболеет коронавирусной инфекцией, штраф увеличится до миллиона рублей.
Правда, как уточнили в пресс-службе Бони, "вечеринка закончилась ровно в 23:09, дверь ресторана закрыли в 23:00, последние гости ушли в 23:45". "У нас все на пересчет были. Гостей максимум 35 и журналистов, включая операторов и продюсеров, человек 25", – сообщили "Дни.ру" представители звезды.
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