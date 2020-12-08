"До этого я не играла таких озабоченных жизнью теток": Фрейндлих откровенно о ролях и одиночестве

В фильме "Карп отмороженный" Алиса Фрейндлих исполнила роль настоящей деревенской женщины. Актриса рассказала, что героиня покорила ее своей новизной: она все время наблюдала таких женщин, но сама еще ни разу такой не была. "До этого я не играла таких озабоченных жизнью теток, зато сколько раз наблюдала их! Актерская природа такова, что мы все время откладываем в своей памяти яркие образы. И когда необходимо, эти образы всплывают. Мне эта роль была очень интересна, я лакомилась ей", – поделилась Фрейндлих.
Ее героиня в кино – женщина крайне одинокая. Алиса Бруновна уверена: "чувство одиночества не свойственно только идиоту". Актриса рассказала, что для нее есть лишь одно спасение от этого состояние – она обожает гулять. "Во время прогулок приходят хорошие мысли", – уверяет Фрейндлих.
Казалось бы, ни один много работающий родитель не хочет, чтобы дети или внуки шли по его стопам. Однако Алиса Фрейндлих и здесь отличается от всех. Она предоставила своим полную свободу выбора, и в театральный институт пошла только ее дочь. Ей было тяжело, потому что на каждом шагу девушку сравнивали с матерью. Дочь артистки выбрала семью. Фрейндлих убеждена: актер должен "испытывать страсть к своей работе", иначе ничего не получится.
Несмотря на то, что всю жизнь Алиса Бруновна стремилась полностью отдаваться
работе, в свои 86 лет она пришла к тому, что главная роль
женщины – мать. Однако такое счастье предначертано не всем. "В таком
случае нужно состояться в творчестве. А поле для творчества необъятно. Это
может быть любая привязанность по душе", – считает великая актриса.
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