"До этого я не играла таких озабоченных жизнью теток": Фрейндлих откровенно о ролях и одиночестве

Алису Фрейндлих помнит и любит каждый, кто хотя бы однажды смотрел кинокартины с ее участием. Так повелось: все мы несколько раз в год пересматриваем "Служебный роман", "Соломенную шляпку" и другую классику, восхищаясь талантом и харизмой актрисы. Отдельным видом искусства, безусловно, являются ее высказывания, которые бесконечно цитируют в виртуальном пространстве.

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