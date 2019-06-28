В семье Фрейндлих неожиданное пополнение
Рождение правнука стало сюрпризом для друзей Алисы Фрейндлих – а возможно, и для нее самой. Ее внучка Анна весьма успешно скрывала свою беременность – в Сети не появилось ни одной фотографии, по которой можно было бы заподозрить, что молодая женщина в положении.
Первый снимок новорожденного Алиса Фрейндлих разместила в своем аккаунте. В кадре – только крохотные ручки малыша. Ни пола, ни имени ребенка Анна Тарасова не раскрыла, указав в подписи лишь дату и время радостного события – 28.06.2019, 01:55.
У знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих есть дочь Варвара, рожденная от актера и режиссера Игоря Владимирова. У Варвары, которая, как и мать, стала актрисой, есть свои взрослые дети – сын Никита и дочь Анна. Внучка Фрейндлих – продюсер, в 2017 году она вышла замуж за Алексея Мышинского.
В светских кругах внучка Алисы Фрейндлих появляется редко. А в соцсетях публикует в основном живописные фотографии. Однако после свадьбы, которую они с Алексеем устроили в стиле сказки "Спящая красавица", в микроблоге стали появляться и снимки ее супруга.
Подписчики удивлены радостной вестью – они совсем не ожидали, что Анна сейчас станет мамой. В комментариях – поздравления, пожелания счастья и здоровья, теплые пожелания как мамочке, так и Алисе Фрейндлих, пишет Teleprogramma.pro.
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