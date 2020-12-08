После встречи с Кридом у Нюши открылось кровотечение

Отношения Нюши и Егора Крида вызывают множество вопросов. Пара рассталась уже давно, и сейчас артистка счастлива в браке с чиновником Игорем Сивовым, однако это не мешает ей намекать на роман с бывшим возлюбленным.

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