Нюша с округлившимся животом принимает поздравления с беременностью

Певицу Нюшу поздравляют со второй беременностью. Пока она не подтвердила информацию, однако поклонники уверены, что артистка в положении.
Раньше звезда пыталась скрывать округлившийся живот. Теперь же на фото и видео ее преобразившаяся фигура становится все более явной. При этом звезда ничего не прячет и активно делится кадрами в своем "Инстаграм", оставляя комментарии подписчиков на злободневную тему без ответа.
Так, на одном из последних видео Нюша репетирует в компании своей первой дочери Симбы. Девочка родилась у нее в 2018 году в Майами. На кадрах артистка в спортивном костюме свободного кроя. Видно, что фигура артистки немного округлилась. Кстати, свою первую беременность Нюша тоже держала в секрете. О прибавлении она рассказала только на последних сроках.
Напомним, недавно коллеги Нюши, 38-летняя Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова стали родителями. Радостной новостью семья поделилась с фолловерами, опубликовав селфи с новорожденным ребенком. Возможно, Нюша решила последовать примеру товарищей и тоже решилась на материнство. Так или иначе, такое положение долго скрывать не получится.
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