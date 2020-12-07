Звезда шоу "Кривое зеркало" решилась на ДНК-тест из-за объявившейся внебрачной дочери

Юморист Александр Морозов, который прославился благодаря шоу "Кривое зеркало", появился в студии передачи телеканала "Россия 1". Там артист познакомился с 26-летней девушкой Анастасией из Магнитогорска, которая заявила, что является его дочерью.

В шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" Анастасия рассказала, что оказалась на улице, будучи грудничком. Ее выбросили на мороз. Девочка могла умереть, если бы не одна женщина, которая отнесла ее в дом малютки.

Через два года Анастасия получила свидетельство о рождении. Было установлено, что ее фамилия – Морозова. Позже девочку удочерили. Долгое время она не знала, что женщина, которая ее растила, не приходится ей родной. Приемные родители рассказали Анастасии, кто ее настоящий отец.

В шоу Андрея Малахова также стало известно, что много лет назад Александр Морозов недолго встречался с девушкой Галиной, которая могла родить от него ребенка. Но юморист усомнился, что Анастасия приходится ему дочерью. Расставить точки над i артисту решили помочь авторы передачи.

Ближе к концу выпуска в студии появился специалист с долгожданным конвертом в руках. Но мама Морозова неожиданно прервала эксперта. Ей стали безразличны результаты ДНК-теста. "Настя будет нашей!", – заявила она. В итоге женщина в белом халате с невскрытым конвертном покинула съемочную площадку шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".