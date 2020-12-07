"Две полоски": жена Костюшкина не может родить дочь из-за коронавируса

Стас Костюшкин и его жена Юлия воспитывают двух сыновей – Богдана и Мирона. Недавно артист дал понять, что не против стать папой еще раз.

Поп-певец Стас Костюшкин и танцовщица группы "Чай вдвоем" Юлия Клокова поженились 22 июля 2006 года в Санкт-Петербурге. Через несколько месяцев после свадьбы у них родился сын Богдан. У исполнителя также есть десятилетний сын Мартин от второй супруги – танцовщицы Ольги, в браке с которой он прожил три года.

На днях Стас Костюшкин дал понять, что не отказался бы от еще одного ребенка. Возможно, певец захотел дочурку, ведь у него в семье подрастает уже трое пацанов. О планах на будущее Стас Костюшкин помечтал в своем "Инстаграм". Однако их планам пока мешает эпидемия коронавируса.

"Смотрю и думаю, ща закончится вся эта канитель с сами знаете чем, может и вправду сходить с @karapylka за дочкой..." – порассуждал Стас (орфография и пунктуация авторские – прим. ред.). При этом певец дополнил публикацию хештэгами #мамаипапа #двеполоски #костюшкины.

В своем аккаунте певец опубликовал фото, на котором Юлия предстала в положении, а Стас стоит рядом в пиджаке на голое тело нараспашку. кстати, это уже не первое фото на странице Костюшкина с беременной женой. В последнее время он часто показывает супругу в положении. Только пока все кадры из архива. Скорее всего, артист ждет с нетерпением пополнения в семействе.